İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 65 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheliler için 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



İddianame mahkemeye sunuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik yürütülen soruşturmanın ardından, kentteki bazı kentsel dönüşüm projelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hazırlanan kapsamlı iddianame, 17 Temmuz 2025 tarihinde mahkemeye sunuldu.

65 isim hakkında suçlama

İddianamede, Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu’nun yanı sıra belediye görevlileri, kooperatif yöneticileri ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 65 kişi yer aldı. Şüphelilere “nitelikli dolandırıcılık” ve “bu suça teşebbüs” suçlamaları yöneltildi.

Kamu zararına neden olunduğu iddiası

Savcılık, şüphelilerin kamu kurumlarını, siyasi partileri ve dernek tüzel kişiliklerini kullanarak zincirleme şekilde kamu zararına yol açtığını belirtti. İddianamede, Örnekköy 3. ve 4. Etap, Gaziemir Aktepe/Emrez 1. Etap ve Karabağlar 3. ile 4. Etap projelerinde usulsüzlük tespit edildiği ifade edildi.

449 mağdur, 7 müşteki, 11 tutuklu

Dosyada 449 mağdur ve 7 müşteki yer alırken; Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON A.Ş., suçtan zarar gören kurumlar olarak listelendi. Şüphelilerden 11’i hâlen tutuklu bulunuyor.