Aydın’ın Kuyucak ilçesi Kurtuluş Dereköy mevkiinde 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü öğle saatlerinde yaşanan olayda, kekik toplamak üzere vadiye giden 61 yaşındaki Ali Bozkır’dan uzun süre haber alınamadı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

İlk değerlendirme motosiklet kazası oldu

Olay yerine ilk ulaşan ekipler, bölgedeki motosiklet nedeniyle kazadan şüphelendi. Ancak kısa süre sonra Ali Bozkır’ın bir gün önce kekik toplamak için gittiği vadide baygınlık geçirdiği anlaşıldı. Ekipler, Bozkır’ı uçurum kenarında hareketsiz şekilde buldu.

Dik arazi kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı

Bozkır’ın bulunduğu alanın sarp, kayalık ve dik olması kurtarma operasyonunu güçleştirdi. AFAD’ın talebi üzerine, bölgede aktif görev yapan Aydın Yesevi Hareketi Arama Kurtarma (AYHAK) ekibi de çalışmalara dahil edildi. UMKE personeliyle koordineli bir şekilde yürütülen kurtarma operasyonu sonucunda Bozkır’a başarıyla ulaşıldı.

Sağlık durumu iyi, hayati tehlikesi yok

İlk müdahale olay yerinde UMKE ekipleri tarafından yapıldı. Ardından sedyeyle güvenli alana taşınan Ali Bozkır, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yetkililer, Bozkır’ın bilincinin açık olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Ekipler zorlu doğa koşullarına rağmen başarılı oldu

Olay sonrası açıklama yapan yetkililer, zorlu arazi şartlarında çalışan ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde olayın kazasız atlatıldığını belirtti. Kurtarma çalışmasında İtfaiye, UMKE, AFAD ve AYHAK ekipleri görev aldı.