Sel felaketi ve ihmaller zinciri

Kuzey Kore’de yaşanan ve 4 bin kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin ardından, felaketin boyutlarını hafifletmek için gerekli önlemleri almadıkları iddia edilen kamu görevlileri Kim Jong-Un'un hedefi oldu.

İhmalin ağır bedeli

Kim Jong-Un, felaketin ardından ihmalleri olduğu iddia edilen yaklaşık 30 kamu görevlisini idam ettirerek, ülkedeki disiplini ve kararlılığı vurguladı. Bu adım, Kuzey Kore'de yönetim hatalarının ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yönetimde katı disiplin

Kuzey Kore'de devlet yönetiminde katı disiplinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Kim Jong-Un, ihmal eden kamu görevlilerine karşı aldığı sert önlemlerle, yönetimdeki zayıflıklara karşı tolerans göstermeyeceğini gösterdi.