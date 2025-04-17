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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karataş ilçemiz Bahçe Mahallesi’nde kaybolan 7 yaşındaki evladımız Cumali Timi’den maalesef acı haberin geldiğini üzüntüyle öğrendim. Evladımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

6 gün süren çalışmaların ardından sualtı polisleri, Cumali Timi'nin cansız bedenini sulama kanalında buldu. Cumali'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cumali'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, iz takip köpeği de aynı bölgede tepki verdi. Arama faaliyetlerine 162 personel, 37 kara aracı, botlar, cayrokopter ve dronlar destek verdi.

Bahçe Mahallesi’nde ailesiyle tarım işçiliği yapan Cumali Timi, 12 Nisan sabahı arkadaşlarıyla oyun oynamak için çadırdan çıktıktan sonra kayboldu. Ailesinin haber vermesi üzerine jandarma, AFAD ve polis ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Adana'nın Karataş ilçesinde 6 gündür aranan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Adana'nın Karataş ilçesinde 6 gündür kayıp olan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cansız bedeni bulundu. Tarım işçisi ailenin çocuğu olan Cumali'nin cesedi, sulama kanalında su altı ekipleri tarafından çıkarıldı.

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