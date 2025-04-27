LA Galaxy 2 ile Portland Timbers, 28 Nisan 2025'te MLS maçında karşılaşacak. Yayın saati ve kanalı belli oldu. İşte detaylar.

LA Galaxy 2 vs Portland Timbers maçı hangi kanalda, saat Kaçta?

LA Galaxy 2 ile Portland Timbers, MLS mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. 28 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak karşılaşma, Tuttur TV kanalından canlı yayınlanacak. Maçın başlama saati ise 04:00 olarak açıklandı.

LA Galaxy 2-Portland Timbers maçı yayın bilgileri

Tuttur TV Frekans ve Platform Bilgileri

LA Galaxy 2 ile Portland Timbers arasındaki mücadele, Tuttur TV üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet platformlarından izlenebilmektedir.

Kanal: Tuttur TV

Yayın Türü: Şifreli

Uydu: Türksat

Platform: İnternet ve İddaa numaralı kanallar

LA Galaxy 2-Portland Timbers maçı ne zaman?

Karşılaşma, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü gerçekleşecek.

LA Galaxy 2-Portland Timbers maçı saat kaçta?

Maçın başlama saati Türkiye saati ile 04:00 olarak planlandı.

LA Galaxy 2-Portland Timbers maçı nerede oynanacak?

MLS mücadelesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Carson şehrindeki Dignity Health Sports Park Stadyumu'nda oynanacak.