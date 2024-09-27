Louisiana’daki Des Allemandes Körfezi’nde düzenlenen nikah törenine sadece yakın aile üyeleri katıldı. Çiftin, 2019 yılında Dufrene’in düzenlediği turistik timsah turunda tanıştığı ortaya çıktı.

Törenden özel anlar

39 yaşındaki Lana Del Rey’in en mutlu gününde yanında kız kardeşi Caroline Grant ve erkek kardeşi Charlie Hill-Grant vardı. Şarkıcı, tören boyunca babası Robert Grant ile birlikte yürüyerek, elinde çiçek buketi taşıdı. Uçuşan beyaz bir gelinlik tercih eden Lana Del Rey, sade ama zarif bir görünüm sergiledi. Damat Jeremy Dufrene ise klasik siyah bir takım elbise giydi.

Timsah turunda tanıştılar

Çiftin yolları 2019 yılında bir timsah turu sırasında kesişmişti. Jeremy Dufrene’in kaptanlık yaptığı turistik bataklık turlarına katılan Lana Del Rey, o dönem Dufrene ile bir fotoğraf çektirmişti. Jeremy, o fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak "Turlarımda kiminle karşılaşacağımı asla bilemiyorum ama Lana Del Rey ile tanışmak büyük bir zevkti" notunu eklemişti. Bu karşılaşmanın ilerleyen yıllarda bir evlilikle sonuçlanacağını kimse tahmin edemezdi.

İlk evlilik

Lana Del Rey için bu evlilik bir ilk oldu. Daha önce müzisyen Evan Winiker ile nişanlanan ünlü şarkıcı, bu ilişkisini sonlandırmıştı. Jeremy Dufrene ise daha önce evlenmiş ve üç çocuk sahibi olduğu biliniyor. Çift, evlenmeden kısa bir süre önce, 25 Ağustos’ta İngiltere sokaklarında el ele yürürken görüntülenmişti.