Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, turnuvanın bu yıl rekor bir katılım gördüğünü belirtti. 17 kadın ve 20 erkek takımdan oluşan toplam 37 ekip, turnuvada mücadele edecek. Turnuvanın 3 gün süreceğini ve final karşılaşmalarının pazar günü yapılacağını açıklayan Öztürk, "Bu yıl turnuvamız büyük bir ilgi gördü. 1996 yılında ilk kez düzenlenen etkinliğimizin bu yılki ödül havuzu toplamda 90 bin lira olacak. Katılımcılar Türkiye'nin dört bir yanından geliyor; Tekirdağ, İstanbul, Samsun, Ankara, Manisa ve Bursa'dan sporcularımız burada."

Başkan Öztürk'ten davet

Başkan Atilla Öztürk, tüm sporseverleri turnuvaya davet ederek, "Bu büyük etkinlikte yer almak isteyen herkesi maçlara bekliyoruz. Turnuvamız, hem sporcularımız hem de izleyicilerimiz için büyük bir heyecan ve keyif verecek" ifadelerini kullandı.

Turnuvada kadın ve erkek sporculara toplamda 90 bin lira ödül verileceği açıklandı.