Los Angeles Lakers’ın efsane oyuncusu LeBron James’in lise döneminde giydiği forma, açık artırmada rekor bir bedelle satıldı. Beverly Hills’teki Julien’s Auctions’ta düzenlenen açık artırmada, LeBron James'in St. Vincent-St. Mary Lisesi’ndeki formasına 1.3 milyon dolar teklif verildi. Bu satış, formayı tarihte satılan en pahalı lise forması olarak kayıtlara geçirdi.

Forma üçüncü kez el değiştirdi

Formayı satın alan kişinin ismi açıklanmazken, LeBron’un lise forması daha önce 2019 yılında 184 bin dolar, 2021 yılında ise 512 bin dolara alıcı bulmuştu. Bu kez rekor kırarak 1.3 milyon dolara satılan forma, spor koleksiyonları tarihine geçti.

LeBron James, lisedeki performansıyla NBA kariyerinin temelini atmış ve o dönemde büyük bir popülarite kazanmıştı. Bu forma, basketbol efsanesinin gençlik yıllarından bugüne uzanan başarı hikayesinin simgesi olarak görülüyor.