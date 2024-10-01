İzmir'in Konak ilçesinde yer alan Mürselpaşa Bulvarı üzerinde Gaziemir istikametine doğru sol şeritte arızalanan bir araç nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

Güvenlik önlemleri alındı

Yetkililer, arızalı aracın bulunduğu bölgede gerekli güvenlik önlemlerini alarak, aracın yol dışına çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu durum, Mürselpaşa Bulvarı'ndaki trafik yoğunluğunu artırmış durumda.

Trafik akışı ve yoğunluk

Arızalı aracın bulunduğu noktadan geriye doğru trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Bu nedenle, sürücülerin Zafer Payzın Kavşağı mevkiine kadar olan kısımda dikkatli olmaları öneriliyor.

Yol kullanıcılarına uyarı

Güzergahı kullanacak olan yol kullanıcılarını ekipler uyardı. Sürücülerin alternatif yolları değerlendirmeleri ve seyahatlerini buna göre planlamaları tavsiye edildi.