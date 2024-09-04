İngiltere Hava Kuvvetleri’nin çok rollü helikopter ihalesinde büyük bir gelişme yaşandı. Airbus ve Lockheed Martin Sikorsky, New Medium Helicopter (NMH) programı için düzenlenen ihaleden çekildi. Airbus’ın H175M ve Sikorsky’nin S-70M Black Hawk modellerinin ihaleden çekilmesiyle, Leonardo tek başına kaldı. Bu durum, Leonardo’nun İngiltere ile sözleşme imzalama sürecini hızlandırabilir.

İngiltere’nin helikopter filosu yenileniyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, NMH programıyla ülkenin helikopter filosunu modernize etmeyi hedefliyor. Program kapsamında Puma HC2, Bell 212, Bell 412 ve Dauphin gibi eski helikopterlerin yerini alacak yeni modeller tedarik edilecek. Leonardo’nun AW149 modeli, askeri nakliyat, arama-kurtarma ve tıbbi tahliye gibi çeşitli görevlerde kullanılacak.

AW149 tedarik miktarı ve sözleşme değeri

Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, sözleşmenin toplam değeri 1,4 milyar dolar olarak öngörülüyor. Bu sözleşme, İngiltere Hava Kuvvetleri için en az 44 adet AW149 çok rollü askeri helikopterinin tedarikini içeriyor. İhaleden çekilen Airbus ve Lockheed Martin, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı’nın müzakere davetine yanıt vermedi.