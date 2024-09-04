ABD'nin 45. Başkanı ve Cumhuriyetçilerin 2024 seçimleri için başkan adayı Donald Trump, YouTuber Lex Fridman’ın programında UFO'lar hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Trump, başkan seçilmesi durumunda Pentagon'a "daha fazla UFO görüntüsü" yayınlatacağını duyurdu. Fridman’ın programında, daha önce yayımlanmış "tanımlanamayan uçan cisim" (UFO) görüntülerine değinilerek, Pentagon'un henüz yayınlanmamış görüntüler hakkında ne gibi çalışmalar yaptığı soruldu. Trump, bu konuda destek vereceğini ve "bunu yapmak zorunda olduğunu" belirtti. "Evet, kesinlikle bunu yapacağım. Bunu yapmak istiyorum ve bunu yapmak zorundayım" dedi.

JFK suikastine dair yeni dosyalar açıklanacak mı?

Trump, programda ayrıca eski Başkan John F. Kennedy'nin suikastiyle ilgili dosyaları yayınlama konusunda da konuştu. Trump, başkanlığı döneminde JFK suikastiyle ilgili birçok dosyanın yayımlandığını ancak daha fazla bilgi açığa çıkarmak istediğini belirtti. "Pek çok insan bana daha fazla Kennedy dosyasını yayınlamamam için yalvardı," diyen Trump, "Ancak olası yeni dönemimde suikaste dair daha fazla dosyayı açıklayacağım" şeklinde konuştu.

Trump, JFK suikastiyle ilgili dosyaların neden tam olarak yayınlanmadığını soranlara, "Bana soranlar CIA personeli değildi ama muhtemelen [bu cinayetin] arkasında CIA vardı," şeklinde yanıt verdi. Başkan, bazı dosyaların neden yayımlanmadığını ise "saygı duyduğu insanların" talebiyle ilişkilendirerek, dosyaların en kısa zamanda kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

Kennedy suikasti ve komplo teorileri

22 Kasım 1963’te ABD’nin 35. Başkanı John F. Kennedy, Teksas'ın Dallas şehrinde başkanlık konvoyunda ilerlerken suikaste kurban gitmişti. Eski ABD Deniz Kuvvetleri personeli Lee Harvey Oswald tarafından vurulan Kennedy, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamıştı. Vali John Connally, saldırıdan sağ çıkmıştı. Bu suikast, CIA, mafya, Başkan Yardımcısı Lyndon B. Johnson ve Küba lideri Fidel Castro’nun adının geçtiği pek çok komplo teorisini doğurmuştu. ABD hükümetinin suikastın bazı yönlerini örtbas ettiği yönündeki iddialar da gündeme gelmişti.

Trump’ın açıklamaları, JFK suikasti ve UFO'lar hakkında uzun süredir devam eden tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kamuoyunun bu konulara olan ilgisi, Trump’ın daha fazla bilgi açığa çıkarma taahhüdü ile birlikte artmış durumda.