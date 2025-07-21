Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, TRT Spor’a verdiği röportajda hem kişisel hedeflerini hem de takım içi rekabeti değerlendirdi. “Avrupa hedefim var ama önceliğim Galatasaray’da daha çok kupa kazanmak” diyen genç futbolcu, gelecek planları ve çok yönlü oyun stiliyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.



“Rekabet Başarıyı Getirir”

Takım içinde forma rekabetinin önemine değinen Yunus Akgün, “Rekabet olduğu sürece başarı gelir. Kanatta kim oynarsa elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Hak eden forma giyer” dedi.

“Hocam Nerede Görev Verirse Orada Oynarım”

Geçen sezonun üzerine çıkmak istediğini vurgulayan Akgün, pozisyon seçmediğini belirtti: “Sağ kanat, sol kanat ya da forvet arkası fark etmiyor. Önemli olan takımın başarısı. Hocam nerede görev verirse orada elimden geleni yaparım.”

Avrupa Hedefi: “La Liga Bana Daha Uygun”

Yurt dışı planları hakkında konuşan genç oyuncu, “Şu anda Avrupa düşüncem yok. Galatasaray’da hedeflerim ve hayallerim var. Ama uzun vadede Avrupa olabilir. Her oyuncunun olduğu gibi benim de hayalim var. Premier Lig olabilir ama La Liga bana daha uygun gibi geliyor” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’da Galatasaray Formasıyla Kupa Kazanmak İstiyorum”

Galatasaray'daki hedeflerine net bir şekilde vurgu yapan Akgün, “Gittiğim her yerde kupa kazandım. Galatasaray formasıyla Avrupa’da kupa kazanmak da hedeflerimden biri. Yaşım genç, önümde uzun yıllar var. Neden olmasın?” dedi.