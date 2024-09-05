ABD'nin Georgia eyaletinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti, 8 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı. Saldırının faili olan 14 yaşındaki Colt Gray, saldırının ardından güvenlik güçlerine teslim oldu.

Saldırının detayları

4 Eylül sabahı yerel saatle 10:20 sularında gerçekleşen saldırı, Atlanta'nın doğusundaki Apalachee Lisesi'nde meydana geldi. Saldırgan Colt Gray, eğitim gördüğü okulda silahını kullanarak Mason Schermerhorn (14), Christian Angulo (14) isimli iki öğrenci ve öğretmenler Richard Aspinwall (39) ve Christina Irimie'yi (54) hedef aldı. Saldırıda ayrıca 8 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı.

Güvenlik güçleri müdahalede bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, saldırganın yerini tespit ederek Colt Gray'i gözaltına aldı. Gray'in, cinayet ve diğer suçlamalarla karşı karşıya kalacağı bildirildi.

Önceki tehditler ve FBI incelemesi

Mayıs 2023'te, FBI, Gray ve babasını okulda yaşanan bazı tehditlerle ilgili ifadeye çağırmıştı. FBI açıklamasında, "Jackson County Şerifleri, 13 yaşındaki bir çocuğun tehditlerini internet üzerinden yaptığını belirlemiş ve kendisi ile babasıyla görüşmüştür. Baba, evde av silahlarının bulunduğunu ancak çocuğun bunlara erişimi olmadığını ifade etmiştir. O dönemde, tutuklama ya da ek kolluk kuvveti eylemi için yeterli neden bulunmamaktadır" denildi.