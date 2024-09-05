Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden özel milli sporcu Ebru Acer, para masa tenisinde kadınlar S11 sınıfında bronz madalya kazandı. South Paris Arena 4'te düzenlenen yarı final mücadelesinde Ebru, Japonya'dan Natsuki Wada ile karşılaştı.

🇹🇷Ebru Acer'den bronz madalya! 🥉



🏓 Tek kadınlar masa tenisi WS11 kategorisi yarı finalinde Japon rakibi Natsuki Wada'ya 3-2 mağlup olan sporcumuz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda üçüncü oldu.



Tebrikler ve teşekkürler Ebru! 👏 pic.twitter.com/PI1su35tgp — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 5, 2024

Mücadeleye hızlı başlayan milli sporcu, ilk seti 11-9 kazanarak öne geçti. Ancak ikinci sette Japon rakibi üstünlük kurarak seti 7-11 aldı ve durumu eşitledi. Üçüncü seti 11-6 ile kazanan Ebru Acer, dördüncü sette 9-6 önde olmasına rağmen rakibinin üst üste sayılarıyla seti 9-11 kaybetti ve maçta 2-2'lik eşitlik sağlandı. Karar setinde daha etkili olan Japon sporcu Natsuki Wada, seti 7-11 kazanarak finale yükseldi.

Bu sonucun ardından 22 yaşındaki milli sporcu Ebru Acer, bronz madalyanın sahibi oldu ve para masa tenisinde madalya kazanan ilk özel Türk sporcu olarak tarihe geçti. Ebru’nun bu başarısı, Türk paralimpik spor tarihinde önemli bir kilometre taşı oldu.