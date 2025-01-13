Los Angeles'ta 6 gün önce başlayan orman yangınları, şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılarak büyük bir felakete dönüştü. Yetkililer, yangınların kontrol altına alınmasında zorluklar yaşandığını ve can kayıplarının arttığını bildirdi.

Can kaybı artıyor

Los Angeles Adli Tıp Kurumu'nun açıklamasına göre, Palisades Yangını'nda 8, Eaton Yangını'nda ise 16 kişi hayatını kaybetti. Böylece toplam ölü sayısı 24'e yükseldi. Ayrıca, Los Angeles County Şerifi Robert Luna, Palisades Yangını bölgesinde 4, Eaton Yangını bölgesinde ise 12 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Yangınların kontrol altına alınma oranı düşük

Yetkililer, Palisades Yangını'nın %11, Eaton Yangını'nın ise %27 oranında kontrol altına alınabildiğini belirtti. Bölgedeki diğer küçük çaplı yangınlar da devam ediyor. Söndürme çalışmalarına California ve diğer eyaletlerden gelen 14 bini aşkın personel, 1.400 itfaiye aracı ve 84 uçak katılıyor.

Los Angeles İdari Bölge Şerifi Robert Luna, Palisades ve Eaton yangınlarıyla ilgili olarak hâlâ 105 bin kişinin tahliye emri, 87 bin kişinin ise tahliye uyarısı altında bulunduğunu açıkladı. Luna, yangın alanlarının hâlâ güvenli olmadığını belirterek, evlerine dönmek isteyen sakinlere sabırlı olmaları çağrısında bulundu.

Ünlü isimler de yangınlardan etkilendi

Yangınlar, Los Angeles'ın ünlü semtleri Brentwood ve San Fernando Vadisi'ni de tehdit ediyor. Bu bölgelerde yaşayan birçok ünlü isim, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Özellikle Paris Hilton, Jeff Bridges ve Mel Gibson gibi isimlerin evlerinin yangında zarar gördüğü bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde 50 ila 65 mph (80-105 km/s) hızında rüzgarların beklendiğini ve bunun yangınları daha da şiddetlendirebileceğini belirtti. Bu nedenle, yangın bölgelerinde yaşayanların tahliye emirlerine uymaları ve yetkililerin talimatlarını dikkatle takip etmeleri önem arz ediyor.