ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde gece saatlerinde düzenlenen özel bir parti, kanlı bir saldırıya sahne oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Los Angeles Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 01.00 sularında gerçekleştiği bildirildi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Polis yetkilileri, yaşamını yitiren kişilerin 52 yaşındaki bir kadın ile Gregory Derisso adlı erkek olduğunu açıkladı. Derisso’nun olay yerinde hayatını kaybettiği, kadının ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Yaralanan 6 kişiden birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu kentte şiddete asla göz yumulmayacak” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Görgü tanıkları olay sırasında partide büyük bir panik yaşandığını, insanların kendilerini yere atarak korunmaya çalıştıklarını aktardı. Saldırgan ya da saldırganların olay yerinden kaçtığı, emniyet güçlerinin saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.