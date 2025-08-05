Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, sol kanat için dikkat çeken bir adım attı. Bordo-mavililer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes’te forma giyen Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe’nin transferi için resmi görüşmelere başladı.



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Trabzonspor, 22 yaşındaki Belçikalı sol kanat Kazeem Olaigbe’yi kadrosuna katmak için Rennes ile görüşmelere başladı. Oyuncunun kulübüyle temasların sürdüğü ve tarafların anlaşma zemini aradığı öğrenildi.

Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Hem hızı hem de bire birdeki etkinliğiyle öne çıkan

Olaigbe, bordo-mavili ekibin kanat rotasyonuna dinamizm kazandırmayı hedefliyor.

Olaigbe Kimdir?

Kazeem Olaigbe, Belçika doğumlu ve kanat mevkisinde görev yapıyor. Futbol kariyerine İngiltere’de başlayan genç oyuncu, daha sonra Fransa Ligue 1 ekibi Rennes’e transfer oldu. Milli takımlar düzeyinde de Belçika alt yaş gruplarında forma giyen Olaigbe, hız ve teknik kapasitesiyle öne çıkıyor.