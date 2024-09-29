Hizbullah, dün İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında Önleyici Güvenlik Birimi komutanı Nebil Kavuk'un hayatını kaybettiğini doğruladı. Yapılan yazılı açıklamada, saldırının Şiilerin yoğun olduğu Şiyah Mahallesi'ne yapıldığı belirtildi.

Hava saldırısının detayları

Açıklamada, Kavuk'un bu saldırıda yaşamını yitirdiği ve Hizbullah'taki çeşitli görevlerine dikkat çekildi. İddialara göre, İsrail ordusu, Kavuk'un bu saldırı sonucunda öldüğünü öne sürmüştü.

Nebil Kavuk'un geçmişi

Nebil Kavuk, 1964 yılında Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde dünyaya geldi. 1982-1992 yılları arasında İran'ın Kum kentinde dini eğitim aldı ve daha sonra Hizbullah'ın güney bölge sorumlusu olarak görev yaptı. Son olarak, Hizbullah'ın Önleyici Güvenlik Birimi komutanı olarak atanmıştı.