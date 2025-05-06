Lvbel C5’In Avukatı Müvekkilim Her Zaman Suçla Ve Ahlaksızlıkla Mücadele Etmiştir

Kocaeli'de, “Lvbel C5” adıyla tanınan ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur, Türk Ceza Kanunu’nun 190/2. maddesi kapsamında “uyuşturucu madde kullanımını özendirme” suçlamasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, şarkı sözlerinde uyuşturucu kullanımını teşvik ettiği tespit edilen rapçi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sanatçı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Lvbel C5’in avukatı Faruk Lokman tarafından yapılan açıklamada, müvekkiline yönelik suçlamaların CİMER’e yapılan isimsiz bir ihbara dayandığı belirtildi.

Tutuklanan Lvbel C5'in avukatı Faruk Lokman, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de Lvbel C5 olarak tanınan müvekkilim Süleyman Burak BODUR isimli ünlü Rap sanatçısı hakkında basında çıkan haberler üzerine açıklama yapma gereği duymaktayız.

Müvekkilim hakkında kimlik bilgileri gizlenmiş şekilde CİMER'e yapılmış bir ihbar nedeniyle Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu 190/2 maddesi kapsamında soruşturma açılmıştır.

İsimsiz ihbar içeriğinde, müvekkilimin uyuşturucuya ve gençleri suça özendirmeye yönelik şarkıları ve video klipleri olduğu iddia edilmiştir.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müvekkilimin sosyal medya ve video paylaşım platformlarındaki bütün içerikleri incelenmiş ve yalnızca 2 şarkısının sözlerinde çağrışım yapabilecek kelimeler bulunduğu tespit edildiğinden Gebze Adliyesine ifadeye çağrılmıştır.

05.05.2025 günü müvekkilim kendi rızası ile ifade vermeye gitmiş ve devamında bahsettiğimiz 2 şarkının sözleri nedeniyle müvekkilimin sözlerle gerçekte anlatmak istediklerini açıklamasına rağmen Tutuklanmaya sevk edilerek Sulh Ceza Hakimliğine tutulmasına karar verilmiştir.

Lvbel C5'in amacı hiçbir zaman kimseyi herhangi bir suça ya da ahlaksızlığa teşvik etmek değildir. Her zaman bu tip durumlarla mücadele etmiş bir sanatçıdır.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması devam etmektedir. Dosyada araştırılacak başka bir delil de bulunamamıştır. Müvekkilimin Devlet makamlarına saygısı sonsuzdur ve hakkında yapılan bu işlemler nedeniyle gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancı tamdır.

En kısa zamanda müvekkilim hakkındaki gerçeğin ortaya çıkması ile başarılı müzik hayatına kaldığı yerden devam edecektir."