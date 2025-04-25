Lyon ile Rennes, 26 Nisan'da Ligue 1'de karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri araştırılıyor. Detaylar ve platform bilgileri haberimizde.

Fransa Ligue 1’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Lyon ile Rennes arasında oynanacak. 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Mücadelenin saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Maç, Bein Sports 3 kanalından saat 22:05’te şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Lyon – Rennes maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Ligue 1'in 26 Nisan 2025 tarihli mücadelesi olan Lyon – Rennes karşılaşması, Bein Sports 3 ekranlarından canlı izlenebilecek. Yayın, şifreli olarak erişime sunulacak.

Bein Sports 3 frekans ve platform bilgileri

Digiturk : Kanal 79

Kablo TV : Kanal 234

Yayın Türü : Şifreli

Uydu : Türksat

İnternet Yayını: beIN Connect üzerinden izlenebilir

Lyon – Rennes maçı saat kaçta başlayacak?

Karşılaşma 26 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Başlama saati 22:05 olarak açıklandı.

Lyon – Rennes maçı nerede oynanacak?

Fransa Ligue 1 karşılaşması, Lyon’un iç sahası olan Parc Olympique Lyonnais Stadyumu’nda oynanacak.