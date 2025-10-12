1932 yılından bu yana yürürlükte olan İcra ve İflas Kanunu’nda kapsamlı bir değişiklik yapılması planlanıyor. Yeni taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacak.

Tasarıya göre, çalışanların maaşlarına uygulanabilen haciz oranı yüzde 25’ten yüzde 60’a kadar yükseltilebilecek. Yeni düzenleme, gelir düzeyine göre kademeli kesinti sistemini de beraberinde getirecek.

Gelire göre haciz oranı belirlenecek

Yasalaşması halinde maaşlara uygulanacak kesintiler, kişinin gelirine göre şu oranlarda belirlenecek:

Net asgari ücret kadar geliri olanlar: maaşın %10’u haczedilebilecek.

Net asgari ücretin iki katına kadar geliri olanlar: maaşın %20’si haczedilebilecek.

Net asgari ücretin üç katına kadar geliri olanlar: maaşın %30’u haczedilebilecek.

Net asgari ücretin beş katına kadar geliri olanlar: maaşın %40’ı haczedilebilecek.

Net asgari ücretin yedi katına kadar geliri olanlar: maaşın %50'si haczedilebilecek.

Net asgari ücretin dokuz katı ve üzeri geliri olanlar: maaşın %60’ına kadar haciz uygulanabilecek.

Örnek hesaplama

Net asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğu mevcut koşullarda;

yedi katı maaş (yaklaşık 154 bin 728 TL) alan bir çalışanın maaşının yarısı, yani 77 bin 364 TL’sine haciz konulabilecek.

Mevcut uygulamada ise en fazla %25 kesinti yapılabiliyor, bu da 38 bin 682 TL’ye denk geliyor.

Yeni sistem, gelir arttıkça haciz oranının da artmasını öngörüyor.

1932’den bu yana ilk büyük revizyon

9 Haziran 1932 tarihinde yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu, bugüne kadar birçok kez kısmi değişikliğe uğramıştı. Ancak taslak metin, son yılların en kapsamlı revizyonu olarak değerlendiriliyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde, borçluların ödeme gücüne göre adil kesinti yapılması ve alacaklıların tahsilat süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Uzmanlar ne diyor?

Ekonomi çevreleri, yeni düzenlemenin hem borçlular hem de işverenler açısından detaylı sınır ve denetim mekanizmaları gerektirdiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre, yüksek oranlı hacizler “çalışanların geçim sıkıntısını artırabilir”, ancak gelir artışına göre oranlandırılmış sistem “daha dengeli bir tahsilat modeli” sunabilir.