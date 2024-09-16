Fernas Madencilik'te sendikaya üye oldukları için işten atılan işçilerin Bodrum'daki direnişi devam ediyor. Cape Bodrum Luxury önünde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Batman Milletvekili Ferhat Nasırlıoğlu'nun sahibi olduğu otelin önünde süren eylemin ikinci gününde işçiler jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bağımsız Maden-İş'in açıklaması

Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gözaltına alınıyoruz" ifadesine yer verildi. Açıklamada, "Ferhat Nasıroğlu'nun oteli olan Cape Bodrum Luxury önündeki nöbetimizin ikinci gününde hiçbir gerekçe gösterilmeden örgütlenme uzmanımız ve avukatımızla birlikte gözaltına alınıyoruz. Biz madenciye adalet derken, madenciye reva görülen adalet bu mu?" denildi.

Eylemin devamı ve ilgili gelişmeler

Gözaltına alınan işçilerin serbest bırakılmasına yönelik çağrılar sürüyor ve direnişin devam edeceği belirtiliyor. İşçilerin ve sendikanın talepleri doğrultusunda yetkililerden adalet ve çözüm bekleniyor.