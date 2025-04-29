Elektronik müziğin dinamik ismi Maderzat, 30 Nisan Salı günü saat 22:00'de Cliff Venue sahnesinde performans sergileyecek.

Maderzat'tan elektronik müzik gecesi

30 Nisan 2025 Salı günü Cliff Venue, elektronik müziğin enerjisini şehre taşıyor. Sahneye çıkacak olan Maderzat, özgün tarzı ve sahne hâkimiyetiyle dikkat çeken bir performansa imza atacak. Etkinlik saat 22:00'de başlayacak.

Sahnede güçlü ritimler ve yüksek tempo

İzmirli müzikseverleri dansa davet eden etkinlikte, Maderzat'ın yüksek tempolu parçaları ve görsel şovları izleyicilere ritmi hissettirecek. Elektronik müziğin sevilen setleriyle öne çıkan sanatçı, performansı boyunca izleyicilere tempoyu hiç düşürmeden bir gece vadediyor.

Maderzat etkinlik bilgileri:

Etkinlik: Maderzat Canlı Performansı

Tarih: 30 Nisan 2025 Çarşamba

Saat: 22:00

Mekan: Cliff Venue, İzmir