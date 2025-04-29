Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, partisinin toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan davada yargılamaya başlandı. İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyanın mütalaası için Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine hükmetti.

Dava İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü

Ümit Özdağ’ın, 19 Ocak’ta düzenlenen il başkanları toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya, başka bir suçtan tutuklu bulunan Özdağ ve taraf avukatları katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda vatandaş da izleyici olarak salonda yer aldı.

Savcıya mütalaa talimatı verildi

Duruşmada müşteki avukatları, Özdağ’ın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ise Özdağ’ın suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, dosyanın değerlendirilmesi için mütalaanın hazırlanmasına karar vererek duruşmayı 10 Eylül 2025 tarihine erteledi.