Derya Uluğ Kimdir

“Okyanus”, “Canavar”, “Nabız 180” diyerekten adeta gönlümüzde şarkıları ile yer edinen Derya Uluğ müzik kariyerine Ebru Gündeş’in solistliğini yaparak başlamıştır.

Daha öncesinde Müzik Öğretmenliği okuyup Haliç Üniversitesi Devlet Konservatuarında ses eğitimleri alan güzel şarkıcı çıkardığı birçok şarkı ile gönüllerde adeta taht kurdu. Müzik piyasasının son yıllarda tamamen dijital medyada oluşan tıklanma sayılarına göre belirlenmesi ile birlikte Derya Uluğ şarkıları büyük rağbet görmeye başladı. Özellikle sektöre ilk giriş yaptığı şarkı olan “Okyanus” ile YouTube’de büyük tıklanma rekoru kırarak Kal Mp3 İndir sitemizde de önemli indirme sayılarına ulaşmıştır. Aynı zamanda şarkıcının tüm şarkılarına mp3 indir sitemizden ulaşabiliyorsunuz.

2019 yılında çıkardığı projelerinden biri olan Derya Uluğ - Göremedim Bi de Sen Bak indir şarkısı ile birlikte yine sonbahara bomba gibi giren genç şarkıcı bu projenin söz ve müziğini tamamen kendi yazıp besteledi. “Kötülerin ardındakileri savunup İyileri iliğine dek soydurttu, Anlattı anlattı anlattığının tersini yapıp durdu.” sözleri ile bir şeyler imâ etmeye çalışıyor olsa da şarkının müzik bakımından dinletisi mükemmel hale gelmiş. Aynı zamanda şarkı single olarak piyasaya sürülse de klip çekimlerinin tamamlanmasının ardından yayınlandı. Bu da projeye ne denli önem verildiğini gösterdiği gibi şarkıya olan ilgiyi de arttırdı.

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