Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Av. Mahmut Tanal, İzmir'in Buca ilçesindeki Hasanağa Bahçesi’nde düzenlenen açık oturumda gençlerle biraraya geldi. Yoğun ilgi gören etkinlikte Şanlıurfa Milletvekili Tanal, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Son dönemin popüler siyasetçileri arasına giren CHP’li vekil, hükümetin devleti partileştirmesinden dolayı adalet ve liyakat eksikliği oluştuğunu belirtti.

Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, her konuda liyakatin olmamasına dikkat çekerek “Liyakatle ilgili, Anayasamızın 70 veya 71. Maddesi mesleğin gerektirdiği niteliklerin dışında başka vasıf aranmaz diyor. Burada liyakati vurguluyor. İşi ehline verin diyor. Dinimizde de aynı şey var. Kur'an'da da aynı şey var. İşi ehline verin. Liyakate göre iş verin. Bunlar ne dine göre hareket ediyorlar ne hukuka göre hareket ediyorlar. Bunlar maalesef devleti partileştirdiler. Devleti partileştirince eğitimde kalite düşüyor. Üniversitede, yargıda, emniyette kalite düşüyor. Cami hocalarının o vermiş olduğu vaazlarda da kalite düşüyor. Burada işin sonu liyakat. Bunun için bu sistem değişmeli. Sistem değişince üstünlerin hukukuna son verilecek, adalet egemen olacak. Bu şekilde tek adamlı, tek partili cumhurbaşkanı sisteminin değişmesi lazım. Bu şekilde artık yürümüyor, sistem çöktü” açıklamasında bulundu.

Üniversite özerk olmalı

Bir öğrencinin ‘Üniversitede TOMA’nın ne işi var? sorusu üzerine açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili, “Üniversitelerde baskı olmaz, özgürlük olur. Özgürlüğün olmadığı ortamda bilim olmaz. Üniversitelerin özerkliği şarttır. Üniversite rektörünün üniversite öğretim üyelerinin, üniversite öğrencilerinin katılımıyla seçilmesi lazım. Üniversiteler bir askeri kışla değil. Üniversiteleri CHP iktidarında askeri kışla olmaktan çıkaracağız. TOMA’lar üniversiteye girmeyecek. TOMA Türkiye’de bir sektör değildi. AKP iktidarıyla TOMA Türkiye’de bir sektör haline geldi. Bugün Türkiye'nin 81 ili var. 81 iline, 973 ilçesine gidin hepsinde TOMA var. Halkından korkan, milletinden korkan bir iktidar olabilir mi?” dedi.

İşe girmekte zorlanan bir öğrencinin, “Bu ülkede işe girebileceğimden umutlu değilim, eşitlik ve adalet nerede?’’ sorusunu yanıtlayan Vekil Tanal, “Mustafa’nın oğlu Mahmut Tanal, Atatürk Cumhuriyeti’nin yarattığı fırsat eşitliği olmasaydı ilkokul, orta okul ve lisesi yatılı olmazdı. Okuyamazdı. Okumasaydı dört tane seçeneği vardı; ya mezarda olurdu, ya dağda eşkıya olurdu, ya cezaevinde olurdu ya da köyde çoban kalırdı. Onun için Atatürk Cumhuriyeti’nin yarattığı bu fırsat eşitliği beni oradan aldı avukat ve milletvekili yaptı. Bunun için biz Atatürk Cumhuriyeti’ne borçluyuz” sözlerini kullandı. Bir kadın öğrencinin ‘Biraz umutlu hissetmek istiyorum. Özellikle kadınlar için İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatılacak mı?’ sorusuna ise, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal “İstanbul Sözleşmesi yaşatacak. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olduğunda İstanbul Sözleşmesi geri gelecek. Bunu ananızın ak sütü gibi bilin. Ben o dönem parlamentodaydım. Parlamentoda bu oy birliği ile geçmişti” cevabını verdi.

Emniyet ve jandarma olmadan yaşanmaz

‘Türk polisi neden Türk gençlerine kurşun ve biber gazı sıkıyor?’ eleştirilerine yorum yapan CHP’li Vekil, “Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180. yılı kutlandı. Hiçbir devlet, emniyeti ve jandarması olmadan yaşayamaz. Benim devletim, emniyetim, jandarmam vatandaşına dediğiniz şekilde hareket etmemeli. Devlet partizanlaşırsa olan hadise bu olur. İçlerinde AK Parti ve MHP’nin gençlik kollarından avukat, hakim ve savcı yaparsanız Türkiye’de hukuk devleti de, demokrasi de, adalet de ayaklar altına alınarak paspas edilir. Orada içlerinde aslında provokatörler var. Hepsi öyle değil. Çok güzide, çok düzgün emniyet mensupları da var. Onun için bir bütün olarak kurum kötüdür diyemeyiz ama içinde çürük elmalar var. Çürük elmaların ayıklanması lazım” diye konuştu.