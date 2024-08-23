Muson yağmurları felakete yol açtı

Güney Asya’da etkili olan muson yağışları, Tayland'ın ünlü tatil merkezi Phuket Adası'nda büyük bir toprak kaymasına neden oldu. Phuket Valiliği tarafından yapılan açıklamada, toprak kaymasının yerel saatle 03.30’da Karon ilçesinde meydana geldiği ve felaketin bilançosunun ağır olduğu bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında 2 Rus vatandaşı da bulunurken, yaralanan 20 kişinin durumu ise stabil. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Afet bölgesi ilan edilen kasabalar

Toprak kayması sonrasında, Phuket'in Karon, Rawai ve Chalong kasabaları "afet bölgesi" ilan edildi. Phuket Vali Yardımcısı Srattha Thongkam, toprak altında kalanların olabileceği endişesiyle özellikle Karon bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına yoğunlaşıldığını belirtti. Çalışmalara Tayland Ordusu ve birçok yardım kuruluşu katılırken, bölgedeki evlerde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Karon bölgesinde yaşanan felaket sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları, devam eden hafif yağmura rağmen sürdürülüyor. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için bölgede “acil durum merkezi” kuruldu ve kurtarma ekipleri kayıpları bulmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Bölge halkı, ikinci bir felaketin yaşanmaması için dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.