Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen TIR kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Devrilen tırda 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 01.30 sıralarında Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi yakınlarında yaşandı. Abdullah Dağbaşı’nın kontrolünü kaybettiği TIR devrildi.

Kazaya ilk müdahale

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilerek yaralıya müdahale edildi.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na sevk dildi

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, TIR şoförü Abdullah Dağbaşı ile yanındaki Yusuf Donat’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan Halil Toprak ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.