Filistin’de yaşanan İsrail zulmüne karşı dünyanın dört bir yanında tepkiler devam ediyor. Bu kapsamda MalatyaBüyükşehir Belediyesi Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Malatya İl Müftülüğü iş birliğiyle ‘Hepimiz Filistin’iz’ programı düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Malatya Sanat Sokağı’nda gerçekleşen ‘Hepimiz Filistin’iz’ programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Ravzanur Güde ve Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

“Hepimiz Filistin’iz” programında Ömer Alkan, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Dua etti. Serra Tokatlı, Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Yıkılasın İsrail’ şiirini, Osman Esin Filistin konulu mektubu, ElanurEkemen ise, Yazar ve Şair Nilüfer Zontul Aktaş’ın kaleme aldığı ‘Çocuklar Ölmesin’ eserini okudu.

Hepimiz Filistin’iz programında, Filistin içerikli dualar, resim çalışması, mektup yazma, yüz boyama gibi bazı etkinlikler yapıldı.

Çocuklar ‘Soykırıma Hayır, Çocuklar Ölürken Susulmaz, Gazze Seninleyiz, Çocuklar Ölmesin, Hepimiz Filistin’iz” dövizleri taşıyarak İsrail’i protesto ettiler.

İsrail tarafından Filistin’e yapılan zulmün en masum kurbanların çocuklar olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Yeryüzünde ne yazık ki huzur ve barıştan çok, acı ve kederin hâkim olduğunu görüyoruz. Çünkü savaşlar en çok çocuklarımızı etkiliyor. Onların gözlerinde gördüğümüz korku, umutsuzluk ve çaresizlik, bizlere insanlık olarak ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdığımızı hatırlatıyor, irade ortaya koymaya davet ediyor. Bu çocuklar, daha hayatlarının baharında, savaşın ve şiddetin kurbanı oldular. Ve dünya, bu trajedi karşısında büyük ölçüde sessiz kalıyor” dedi.

Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Ravzanur Güde, “Kalplerimizde derin bir acı ve büyük bir umut ile toplandık. Filistin'de yaşanan zulüm ve haksızlıklar karşısında sessiz kalmamak için buradayız. Filistin’deki çocukların yaşadığı zorluklar, çektiği acılar ve maruz kaldıkları haksızlıklar, bizim de yüreğimizi dağlamakta. Bizler, burada huzur ve güven içinde büyürken, Filistin'deki çocuklar bombalar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Okul sıralarında oturmak, oyun oynamak ve geleceğe umutla bakmak onlar için bir hayal haline gelmiş durumda, bu adaletsizliğin karşısında durmak, sesimizi duyurmak ve elimizden gelen desteği vermek bizim insanlık görevimizdir. Zulme karşı durmak, adaleti savunmak ve barış için çaba göstermek bizim elimizde. İnanıyorum ki küçük adımlarımız, büyük değişimlerin başlangıcı olabilir” dedi.

Programın sonunda çocuklar hazırlanan bir panoya boyalı el bakısı ile Filistin Bayrağı çizdiler