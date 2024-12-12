Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından, kuzey bölgelerinde terör gruplarının temizlenmesine yönelik önemli bir adım atıldı. Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yürütülen Özgürlük Şafağı Operasyon Odası ile PKK/YPG arasında sağlanan 4 günlük ateşkes anlaşması, bölgedeki stratejik ve tarihi öneme sahip birçok kararı içeriyor.

Önemli kararların detayları

Bu ateşkes anlaşması, bölgedeki güvenliğin artırılması ve sivil hizmetlerin yeniden başlatılmasına yönelik bir dizi kritik maddeyi kapsıyor. Anlaşmanın en dikkat çekici unsurlarından biri, Süleyman Şah Türbesi çevresine ilişkin alınan kararlardır. İşte anlaşmanın detayları:

Anlaşmanın maddeleri:

Münbiç ve Kırsalı Boşaltılacak: PKK/YPG unsurları ve aileleri, Münbiç şehri ve kırsalındaki tüm mevzilerinden çekilecek. Bu adım, bölgedeki terör unsurlarının zayıflatılmasını hedefliyor.

Karakozak ve Süleyman Şah Türbesi Çevresi Boşaltılacak: PKK/YPG, Karakozak köyü ve Süleyman Şah Türbesi çevresindeki tüm kontrolü terk ederek bu bölgeleri Suriye Milli Ordusu'na devredecek.

Elektrik Hizmetleri Yeniden Başlatılacak: Tışrin Barajı'ndan çekilme sonrası, barajdan sağlanan elektrik hizmetleri, uluslararası gözetim altında yeniden aktif hale getirilecek. Bu adım, bölgedeki enerji ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Tışrin Barajı Sivil Otoritelere Devredilecek: PKK/YPG ve diğer silahlı gruplar, Tışrin Barajı'ndan çekilecek ve barajın idaresi, sivil otoritelere devredilecek. Bu değişiklik, bölgenin enerji yönetiminin stabil hale gelmesini sağlayacak. Suriye Milli Ordusu Tişrin Barajı’nı PKK/YPG’den kurtardı!