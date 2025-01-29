Manavgat’taki Genç Adam, 232. Kez Hayatına Son Vermeye Çalıştı!

Son dönemde intihar girişimleriyle gündeme gelen Hasan İ. (33), Antalya'nın Manavgat ilçesinde 232. kez çatıya çıkarak intihara kalkıştı. Genç, bir otelde çalıştığını, parasını alamadığını ve Muğla'ya gitmek için paraya ihtiyacı olduğunu belirterek, kendisini kurtaracak yardım talep etti. Bu sırada, çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla olay anını canlı yayınladı.

Polis ekipleri zorlu bir müzakere süreci geçirdi

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, Hasan İ.'nin intihara kalkışmasını engellemek için uzun süre müzakere yürüttü. Elinde bıçak, boynunda ip ve bir pet şişede benzin bulunan genç, beş katlı bir binanın çatısına çıkarak tehlikeli bir durumda kaldı. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak itfaiye ile koordineli şekilde güvenlik ağları ve kurtarma minderi hazırladı.

Canlı yayında polis çabaları görüntülendi

Çatıdaki gençle polis arasında geçen zorlu müzakere, kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından canlı olarak izlendi. Polisler, Hasan İ.'yi intihardan vazgeçirmeye çalışırken, genç çeşitli talepler de bulundu. Asayiş Büro Amiri Sinan Karaman, Hasan İ.'yi ikna ederek, Muğla'ya gitmesi için gereken parayı sağlayacakları sözü verildi. Bu vaad üzerine genç, çatıdaki eylemini sonlandırarak aşağıya indirildi.

Pet şişedeki sıvının gerçek kimliği şaşırttı

Hasan İ.'nin elinde taşıdığı pet şişe ve bıçağı bırakmasının ardından polisler, güvenlik önlemleri kapsamında şahsı dikkatle takip etti. Genç, olay sırasında aç olduğunu belirterek dürüm siparişi istedi. Sipariş edilen dürümü iştahla yiyen Hasan İ.'nin taşıdığı pet şişedeki sıvının, idrar olduğu tespit edildi.