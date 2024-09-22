Premier Lig'de haftanın mücadelesinde gözler Manchester City-Arsenal maçına çevrildi. Pep'in öğrencileri evinde son oynadığı 9 maçı da Arsenal'e karşı kaybetmedi. İç sahada 7 galibiyet 2 beraberlik alan City bu sezona da çok iyi başladı. Premier Lig'de 4'te 4 ile başlayan Manchester City bu dev maçta da galip gelerek yoluna devam etmek istiyor. Konuk ekip Arsenal ise ligde son olarak Londra derbisinde Tottenham'ı deplasmanda 1-0 geçmişti. Arteta'nın öğrencileri de çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Mavilerin en büyük kozu ise Erling Halaand olacak. Norveçli futbolcu geride kalan 5 maçta 9 gol kaydederek ulaşılması güç bir rekora imza attı. Arsenal'de ise gözler Bukayo Saka, Kai Havertz'e çevrildi.

Manchester City- Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Premier Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Man. City- Arsenal ile karşı karşıya geliyor. Etihad'da başlayacak maç bugün saat 18.30'da BeIn Sports 3 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Arsenal'de son durum

Zorlu Manchester City sınavı öncesi önemli eksik Martin Odegaard göze çarpıyor. Norveç Milli takımında sakatlanan yıldız futbolcu bu maçta forma giymeyecek. Arteta'nın öğrencileri ligde Wolverhampton, Aston Villa, Tottenham karşılaşmalarını kazandı. İngiliz ekibi topladığı 10 puanla 5. sırada yer alıyor.

Manchester City'de son durum

Guardiola’nın öğrencileri maç eksiğiyle lider Liverpool ile aynı puanı paylaşıyor. Manchester City ligde oynadığı Chelsea, Ipswich, West Ham United, Brentford gibi rakipleri mağlup etmeyi başardı. İngiliz ekibi 12 puan toplarken Haaland attığı 9 golle takımın en skorer oyuncusu oldu.

