UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United sahasında Lyon'u konuk edecek. Fransa'da oynanan ilk maçta taraflar 2-2 berabere kalmıştı. İlk maçta Manchester United'ın gollerini Yoro ve Zirkzee kaydederken Lyon'un golleri Almada ve Cherki'den geldi. Manchester United kalecisi Andre Onana yaptığı kritik hatalarla maça damga vurdu. İngiliz ekibi son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alırken Lyon son 5 maçının 4'ünde galip geldi.
Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Manchester United - Lyon UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşması 17 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da tabii spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.