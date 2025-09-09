İzmir’in kurtuluşunun 103’üncü, CHP’nin kuruluşunun 102’nci yılı dolayısıyla İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen alternatif törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partililere birlik çağrısı yaptı. Tugay, “Bu zafere inanmayan varsa CHP’de kalmasın” ifadelerini kullandı.

CHP’den 9 Eylül yürüyüşü

CHP İzmir İl Başkanlığı’nın düzenlediği yürüyüş, il binası önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Yürüyüşte “Cumhurbaşkanı İmamoğlu”, “Hak, hukuk, adalet” ve “Ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları, il yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, ardından CHP yöneticileri konuşmalar yaptı.

Tugay: “CHP’de buna inanmayan kalmasın”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, konuşmasında partililere seslenerek şu mesajı verdi:

“Bu milletin önüne sandık koyduklarında, kazanacağımız zaferle Türkiye’ye yeni bir dönem başlatmanın gururunu yaşamak istiyoruz. CHP’de buna inanmayan kalmamalı. Bu zafere inanmayan varsa CHP’de kalmasın. Kimse bu partide kendini düşünmeyecek, partisini ve halkı düşünecek. Biz yoldaşsak önce birbirimize bakacağız. Yanımızdakine husumet beslersek kazanamayız.”

“Bizi parti olarak çok yordular”

Tugay, CHP’nin tarihsel rolüne vurgu yaparak, partinin köklü bir mücadele geleneği olduğunu söyledi:

“Bizi parti olarak çok yordular. Sokak sokak gezdik, meydanlarda, sandıklarda mücadele ettik. Ama bu partinin kuruluşu, Atatürk’ün verdiği demokrasi mücadelesi üzerine inşa edildi. Bugün de aynı kararlılıkla devam ediyoruz.”

“Her defasında yalan ve iftirayla çıkıyorlar”

Konuşmasında hükümete de yüklenen Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Her defasında karşımıza yalanla, iftirayla çıkıyorlar. Satın aldıkları insanlara yalanlar söyleterek halkımızı kandırıyorlar. Türkiye’yi borçlandırdılar, dışa bağımlı hale getirdiler. Biz hala çağdaş bir devlet mücadelesi veriyoruz. Yorulmaya hakkımız yok.”

Şehitler anıldı

Tugay ve CHP yöneticileri, törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarken, dün şehit düşen Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın için de rahmet dileklerinde bulundu.