Manisa’nın Alaşehir ilçesi Hacıbey Mahallesi İstiklal Caddesi’nde, No: 23’te bulunan iki katlı bir binada çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, apartmanın birinci katındaki oturma odasında başladı. M.K. isimli vatandaşın ailesiyle yaşadığı evde çıkan yangın sırasında bina sakinleri hızlıca dışarı tahliye edildi.

Yangın kontrol altına alındı

Yangının başlamasının ardından olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın, diğer odalara ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, oturma odasında ciddi maddi hasar meydana geldi.

Polis soruşturma başlattı

Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı bir soruşturma başlattı. M.K. ve ailesi, yaşanan olayın ardından büyük bir şok yaşarken, mahalle sakinleri olası bir faciadan dönüldüğü için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.