Manisa'daki kuyumculara göre 30 Nisan 2025 altın fiyatları önemli bir yükseliş gösterdi. Gram altın, kapalıçarşı verilerine göre 4165 TL'den satılmakta. Bozdurma fiyatı ise 4110 TL olarak belirlenmiş durumda. Serbest piyasada ise gram altın 4101 TL'ye alınıp satılmaktadır.

Çeyrek altın 6840 liraya ulaştı

Manisa'da çeyrek altın fiyatları da dikkat çekerken, yeni çeyrek altın 6806 TL'den işlem görürken, eski çeyrek altın 6796 TL seviyelerinde. Serbest piyasada ise çeyrek altının satış fiyatı 6840 TL'ye kadar yükselmiş durumda.

Ziynet altın fiyatları tırmanıyor

Yarım ziynet altını 13591 TL'den alıcı bulurken, tam ziynet altını 27079 TL'ye satılıyor. Gremse ziynet altını ise 67749 TL seviyelerinde. Serbest piyasada ise ziynet altın fiyatları benzer şekilde yükselmiş durumda.

Cumhuriyet altını fiyatı 27785 TL'ye yükseldi

Manisa'daki Cumhuriyet altını fiyatları da önemli bir artış gösterdi. Ata altını 27785 TL'den işlem görürken, Ata 5'li ise 138562 TL'den satılmaktadır. Yatırımcılar için Cumhuriyet altını güvenli liman olmayı sürdürüyor.

22 ayar bilezik fiyatları da yükseldi

22 ayar bilezik fiyatı Manisa'da 3960 TL'ye satılırken, serbest piyasada ise 3758 TL'den işlem görüyor. Özellikle düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte bu fiyatların daha da artması bekleniyor.

Altın fiyatlarının artışı, küresel ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlanıyor. Yatırımcılar, altın piyasasında neler olacağını merakla bekliyor...