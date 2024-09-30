CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Artık eskinin ortadireği yoksul, eskinin yoksulu bugün derin bir yoksulluk girdabının içinde. Bu ekonomik kriz özellikle eğitim ve sağlık hizmetlerine yansıyan bir sosyal krize dönüşmüş durumda” dedi.

Özel, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Tesisleri'nde düzenlenen Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı'na katıldı. Hükümetin ekonomi ve sağlık politikalarını eleştiren Özel, “Ülke uzun zamandır ağır bir ekonomik krizin içinde ancak bu krizi çözmekten aciz bir iktidarla ve bu krizi gerçek anlamda çözmek istemeyen, toplumun belli kısımlarını kayırmak, belli kısımlarını oyalamak, ihtiyaç olduğunda oy almak üzere belli alanları gevşeten, belli alanları sıkan ama sonuçta bir genele refah getirmek yerine tam aksini tercih eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Artık eskinin ortadireği yoksul, eskinin yoksulu bugün derin bir yoksulluk girdabının içinde. Bu ekonomik kriz özellikle eğitim ve sağlık hizmetlerine yansıyan bir sosyal krize dönüşmüş durumda” ifadelerini kullandı.

“İktidarı devralmaya hazırlanıyoruz”

Sekiz ay sonra ülkeyi nasıl yöneteceklerine dair “tam mutabakat” sağlayacaklarını vurgulayan Özel, “Sekiz ay sonra bir belge çıkacak. Biz geçtiğimiz günlerde tüzüğümüzü demokratikleştirerek, partiyi nasıl yöneteceğimizde tam bir mutabakat sağladık. Sekiz ay sonra ülkeyi nasıl yöneteceğimizde tam bir mutabakat sağlayıp ondan sonra da seçimlere gitmeye ve iktidarı devralmaya hazırlanıyoruz. O mutabakatın sağlık kısmında bu salonun tam mutabakatı, benim en önemsediğim noktadır. Oraya biz A’dan Z’ye meseleye nasıl baktığımızı en doğru perspektifle tarif etmeli, bu salonun mutabakatını almalı ve temel taahhüdümüzü de o günden koymalıyız. İktidar olduğumuzda Türkiye’nin sağlık politikalarını bu salonun ortak aklı yönetecek. Ben bu ortak akla inanıyorum. Önümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti’nin iktidarında gerçek anlamda halkın iktidarı kurulduğunda bu sorunlar kökünden çözülecektir” diye konuştu.

“Şehir hastaneleri için üç yılda toplam 186 milyar lira ödenecek”

Hükümetin sağlık politikalarını eleştiren Özel, randevu sürelerinin uzadığı, randevuların alınamadığı, hastaların telefon başında sinir krizleri geçirdiği bir sürecin içinden geçildiğini dile getirdi.

Döviz kurunun biraz oynamasıyla bile Türkiye'de en basit ilaçların eksikliğinin yaşandığını ifade eden Özel, diş sağlığı konusundaki hizmetlerin ise çok parası olanlar ya da iyi poliçe alanlar dışında kimseye sunulmadığı bir noktaya gelindiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “2024 tedavi edici sağlık programı için ayrılan bütçenin yüzde 11'inden fazlası şehir hastanelerinin kira bedellerini karşılamak üzere ödendi, bu rakam 57,5 milyar liradır. 'Milletin cebinden kuruş çıkmayacak' denilen hastanelerin kullanım bedeli için bütçeden bu yıl dâhil 2026 sonuna kadar üç yılda toplam 186 milyar lira ödenecek” dedi.

“Koruyucu sağlık hizmetleri için kişi başına ayrılan tutar bin 243 lira”

Hemşireler ile veteriner hekimlerin yaşadığı sorunları da değinen Özel, “Bu salon haklı çıkanların salonu. Biz, 22 yıldır bu salonu duyan, dinleyen, bu salonun içinden gelmişler olarak bütün politikaları buna göre öneren, eleştiren siyasi parti olarak bundan sonra doğruların nasıl yapılacağını da biliyoruz. Ne yapılacaksa bu salonla birlikte yapılacak” diye konuştu.

Özel, temel önceliklerinin koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, herkesin yeterli, eşit ve nitelikli sağlık hizmetine erişimini temin edebilmek olduğunu vurguladı.

2024 için hazırlanan bütçede koruyucu sağlık hizmetleri için kişi başına ayrılan tutarın bin 243 lira olduğunu bildiren Özel, şöyle konuştu:

“Bu devlet her birimizin sağlığını korumak için sadece bin 243 lira ayırmıştır ve bu meseleye asıl nereden bakıldığını göstermek için en önemli göstergedir. Sağlık Bakanlığının 2024 bütçesinin başlangıç ödeneğinin yüzde 27,6'sı, kabaca 4'de 1'i koruyucu sağlık hizmetlerine, 4'te 3'ü tedavi edici sağlık hizmetlerine ayrılmış durumdadır. Oysa koruyucu sağlık hizmetlerinin bütçe içindeki oranının artması gerekliliği bu salonun çok uzun yıllardır ifade ettiği ve tüm sorunların kaynağını oluşturan sebebin kendisidir.”

Vatandaşların yaşadığı yere en yakın noktada düzenli sağlık kontrolü ve erken tanı testleri yaptırabilmelerinin temin edilmesi gerektiğini dile getiren Özel, ücretsiz periyodik aşılamaların gerçekleşme oranının derhal artırılmasının ve bununla ilgili acil durum planının ilan edilmesinin önemine işaret etti.

“Hizmet etme görevi devletin, onuruyla yaşama hakkı da bu milletin”

Özel, 2023'te kızamık ve verem gibi pek çok aşının zamanında tedarikinin yapılmadığı için aşılama hizmetlerinde büyük aksaklıkların yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Temmuz 2024'te Sağlık Bakanlığının aşı deposundan 5'li karma, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, Hepatit A, Hepatit B, su çiçeği, anti serumlarla ilgili dağıtımın yapılmadığını endişeyle takip ettik. Öte yandan, 2024 tedavi edici sağlık programı için ayrılan bütçenin yüzde 11'inden fazlası şehir hastanelerinin kira bedellerini karşılamak üzere ödendi, bu rakam 57,5 milyar liradır. 'Milletin cebinden kuruş çıkmayacak' denilen hastanelerin kullanım bedeli için bütçeden bu yıl dahil 2026 sonuna kadar üç yılda toplam 186 milyar lira ödenecektir.”

Bugün hastanelerde endoskopi için bir yıl sonrasına gün verilmesinin normalleştiğini söyleyen Özel, yaratılan sorunun tamamen yapısal bir mesele olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özel, “Önümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidarında, gerçek anlamda halkın iktidarı koyulduğunda sorunlar kökünden çözülecektir. Hastaneler milletin, hizmet etme görevi devletin, onuruyla yaşama hakkı da bu milletindir” dedi.