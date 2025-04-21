Manisa BB ile Reggiana, 22 Nisan 2025'te Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. Maç saat 20:00'de başlayacak, S Sport Plus'tan yayınlanacak.

Manisa BB - Reggiana maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Manisa BB ile Reggiana, Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak olan maç, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:00 olarak açıklandı. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen basketbolseverler, yayın saati ve platform bilgilerini haberimizde bulabilir.

Manisa BB - Reggiana maçı yayın bilgileri

Maç Günü: 22 Nisan 2025 Salı

Başlama Saati: 20:00

Yayıncı Kanal: S Sport Plus

S Sport Plus frekans ve platform bilgileri

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Yayın hakkı gereği maç, sadece üyelik sistemi ile erişilebilen platformlarda yayınlanacaktır.

Platform bilgileri:

Türksat Uydusu Mersin BB-Adana Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta?

S Sport Plus Web ve Mobil Uygulamalar

Şifreli Yayın

Manisa BB-Reggiana maçı nerede oynanacak?

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi Manisa'da gerçekleştirilecek. Karşılaşmaya Tarık Almış Spor Tesisleri ev sahipliği yapacak.