Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, Koro Kültürü Derneği ve Safranbolu Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Korolar Maratonu festivaline katıldı ve gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Festival, 14-15 Aralık tarihlerinde Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında 6 şehirden 21 koronun katılımıyla gerçekleşti.

Manisa'nın başarılı temsili

Festivalde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Konservatuarı bünyesinde faaliyet gösteren Çok Sesli Gençlik Korosu da yer aldı. Şef Arcan Hacer Aydınlı yönetimindeki koro, Yiğit Selim Küçükgöz'ün piyano eşliğinde seslendirdiği eserlerle katılımcılardan tam not aldı. Manisa’yı başarıyla temsil eden koro, dinleyicilerin büyük takdirini kazandı.

Festivalde kültür ve sanatın buluşması

Korolar Maratonu, aynı zamanda koro kültürünü geliştirmeyi amaçlayan bir etkinlik olarak büyük ilgi gördü. Etkinlik kapsamında konserlerin yanı sıra, katılımcı koronun üyeleriyle söyleşiler de düzenlendi. Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil olmasının 30. yıl dönümü çerçevesinde, etkinlikler yoğun bir katılımla devam etti.