Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık sektöründe gerçekleştirdiği önemli projelerle üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. 2024 yılı boyunca üretim kalitesini artırmaya yönelik bir dizi destek programı hayata geçiren Belediye, sektördeki verimliliği artırmayı ve kırsal kalkınmayı hedefliyor. Başkan Ferdi Zeyrek, "Üreticimizin hakkını aldığı, sağlıklı gıdaya ulaşan tüketicilerimizin olduğu bir düzen için desteğimiz artarak sürecek" dedi.

Manisa'da tarım ve hayvancılık için kapsamlı destek programları

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık sektöründe önemli projelerle üreticilere güçlü destekler sunuyor. 2024 yılında yapılan destekler arasında biyoteknik mücadele, tohum ve kovan desteği, buzağı ölümlerinin önlenmesine yönelik projeler gibi birçok önemli çalışma yer alıyor. Bu projelerle Manisa, hem üretim kapasitesini artırıyor hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlıyor.

Kiraz üreticileri için biyoteknik mücadele desteği

Kiraz üretimi, Manisa için önemli bir gelir kaynağı olmasına rağmen, kanadı noktalı sirke sineği gibi zararlılarla mücadele, üreticiler için büyük bir sorun oluşturuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, 85 mahallede 9 bin 500 dekarlık alanda 3 bin 220 kiraz üreticisine 96 bin 580 şişe elma sirkesi desteği sağladı. Çevre dostu biyoteknik mücadele, 2025 yılı boyunca da devam edecek.

Arıcılara ana arı ve kovan desteği

2024 yılında arıcılık sektöründe de önemli adımlar atıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, 73 arıcıya Batı Ege tipi ana arı ve 200 arıcıya ise yüzde 50 hibe ile Langrosth tipi kovan desteği sağladı. Bu desteklerle arı üreticilerinin verimliliği artırılmaya devam ediliyor.

Buzağıların sağlıklı büyümesi için proje

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık sektöründe de önemli projelere imza attı. "Buzağılar Büyüyor, Çiftlikler Güçleniyor" projesi kapsamında, 19 kooperatife sindirim güçlendirici vitamin, yalama taşı ve buzağı biberonları gibi destek ürünleri verildi. Bu proje, buzağı ölümlerini azaltmayı ve hayvan üretiminin verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Tohum desteği ile üreticilere güçlü adımlar

Manisa Büyükşehir Belediyesi, arpa ve buğday tohumu dağıtarak üretim sürecine katkı sağladı. 670 üreticiye 185 bin 100 kilogram arpa tohumu ve 1.130 üreticiye 291 bin 300 kilogram buğday tohumu verildi. Ayrıca, yem bitkisi tohumu ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin süt ve et verimi artırıldı.

Hayvancılıkla uğraşan üreticilere su desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık yapan üreticilerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla 2024 yılında 8 adet Hayvan İçme Suyu Göleti (HİS) yapımını tamamladı. Ayrıca, tarımsal sulama projeleri kapsamında sulama havuzları ve damlama sulama sistemleri inşa edildi.

Başkan Zeyrek: "Üreten Türkiye için desteklerimiz sürecek"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin kalkınmasını sağlamak ve sektörün güçlenmesine katkı sunmak için destek programlarını artırarak sürdüreceklerini belirtti. Zeyrek, "Üretim ve kalkınma yolunda çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras, üreten bir Türkiye olacaktır" dedi.