Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden Öğrencilere Sıcak Destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde öğrencilere yönelik yeni sosyal destek projesi olan "Günaydın Çorbası" projesini hayata geçirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in öncülüğünde başlatılan bu proje kapsamında öğrencilere sabah saatlerinde sıcak çorba ikram edilmeye başlandı.

Öğrencilere sıcak bir başlangıç

Sosyal belediyecilik anlayışını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, eğitim gören öğrencilerin güne sağlıklı başlamalarını hedefleyerek ‘Günaydın Çorbası’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, sabah erken saatlerde Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'nde iki noktada, Uncubozköy Yerleşkesi'nde bir noktada ve Manisa Lisesi önünde bulunan Gençlik Parkı'nda bir noktada olmak üzere toplam dört farklı alanda sıcak çorba dağıtımı gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, soğuk sabahlarda sıcak çorbayla güne başlamanın keyfini yaşarken, Belediye Genel Sekreteri Burak Deste de Manisa Lisesi önündeki dağıtım noktasını ziyaret etti.

Öğrencilerden teşekkür mesajları

Çorba dağıtımıyla ilgili memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, projeye büyük ilgi gösterdi. Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Eylül Ebrar Kanat, "Bazı arkadaşlarımız okula yetişebilmek için kahvaltı yapmadan geliyor. Çorba ikramı sayesinde aç kalmıyoruz. Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi. Bilgisayar Programcılığı öğrencisi Yusuf Talha Uygun ise, "Sıcak çorba sabah içimizi ısıttı. Çok iyi düşünülmüş bir proje" ifadelerini kullandı. İzmir'den gelen Uğur Demir ise, "Soğuk havada bu çorba bizi ısıttı. Ferdi Başkanımıza çok teşekkürler" diyerek memnuniyetini belirtti.