Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve sahipsiz dostların yuva bulmalarını sağlamak amacıyla önemli bir adım atarak “Yeter ki Sahiplen!” kampanyasını başlattı. Bu projeyle birlikte hayvan sahiplenme oranlarının artırılması ve sokak hayvanı popülasyonunun azaltılması hedefleniyor.

Destek paketinin detayları

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nden hayvan sahiplenen vatandaşlara çeşitli destekler sunuyor. Her bir evcil dost için sağlanan imkanlar şunları içeriyor:

Mama Desteği: Sahiplenecek her hayvan için 6 ay boyunca her ay 5 kilo mama.

Aşılama Desteği: İlk yıl içerisinde iç-dış parazit ve kuduz aşıları.

Eğitim İmkanları: Evcil hayvan eğitim kursları.

Destek Hattı: Yeni sahiplenenler için bir destek hattı.

Hediyeler: Tasma, mama-su kabı ve yatak.

Kısırlaştırma çalışmaları

Sokak hayvanlarının sağlığı ve çevre güvenliği açısından popülasyon kontrolü büyük bir önem taşıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerine uyarak, sokak hayvanlarının %70’inin kısırlaştırılmasını hedefliyor. Böylece, hem yeni nesillerin kontrol altına alınması hem de mevcut hayvanların sahiplendirilme oranlarının artırılması amaçlanıyor.

Erişkin köpek sahiplenmesi

Kampanya kapsamında, bakımevinden sahiplenecek her erişkin köpeğin öncelikle kısırlaştırılması sağlanacak. Ayrıca, sahiplenilen köpeklere 1 yıllık kuduz ve parazit aşı desteği ile sosyalizasyon eğitimleri verilecek. Kısırlaştırılacak yaşta olmayan köpekler için ise ilerleyen dönemlerde ücretsiz kısırlaştırma operasyonu yapılacak.

Hayvan hakları bilinçlendirme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na dikkat çekerek, evcil hayvanını terk edenlere 60.000 TL idari para cezası uygulandığını hatırlattı. Sahiplendirme ve kısırlaştırma konusunun tüm paydaşlarla ciddiyetle ele alınması gerektiğinin altı çizildi.

Gelecek hedefleri

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sahiplendirme ve kısırlaştırma çalışmalarıyla önümüzdeki 3 yıl içinde sokak hayvanı popülasyonunu kontrol altına almayı ve sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamayı hedefliyor.