Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reform Strateji Belgesinin önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını belirterek, "Vatandaşlarımızın adalete güven noktasında, ceza mevzuatımızla ilgili, ceza adalet sistemimizle ilgili yine son zamanlarda konuşulan özellikle ‘cezasızlık’ algısının ortadan kaldırılabilmesiyle ilgili önemli yenilikleri Yargı Reform Strateji Belgemizde Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladığında hep beraber göreceğiz" dedi.

Ankara'da yeni Adli Tıp Grup Başkanlığı hizmet binasının temeli törenle atma törenine katıldı. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin mevzuatını daha da geliştirdiklerini vurgulayan Bakan Tunç, 2009’da açıklanan 2015’te birinci ikinci, 2018’de üçüncü reform belgesinin açıklandığını hatırlattı.

Dördüncüsünün önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Tunç, “Özellikle bir yıldan bu yana titiz bir çalışma sergiledik. Strateji Başkanlığımızın yürüttüğü ilk derecesinden istinafına, temyizden, yüksek yargısına varıncaya kadar tüm kademelerin görüşlerini aldık. Yine barolarımızın, avukatlarımızın, fakültelerimizin görüşlerini aldık. Karşılaştıkları problemleri bizlere iletmelerini istedik. Yargının hızlandırılması, hukukun üstünlüğüne dayanan, gecikmeden ve öngörülebilir bir adalet sisteminin daha da tesis edilmesi anlamında herkesin tekliflerini aldık. Vatandaşlarımızın görüşlerini aldık. Ve bu görüşler doğrultusunda kapsamlı bir ‘Yargı Reformu Strateji Belgesi’ hazırlık çalışmalarının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Barolar Birliği'yle de yine bir araya geleceğiz. Son değerlendirmelerimizi yapacağız. Ve şu geçtiğimiz süreç içerisinde vatandaşlarımızın özellikle adalete güven noktasında ceza mevzuatımızla ilgili, ceza adalet sistemimizle ilgili yine son zamanlarda konuşulan özellikle ‘cezasızlık’ algısının ortadan kaldırılabilmesiyle ilgili önemli yenilikleri Yargı Reformu Strateji Belgemizde Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladığında hep beraber göreceğiz” dedi.

“Acil Meclise gönderilecek kanun taslakları olacak”

Bakan Tunç, acil şekilde Meclise gönderilmesi gereken kanun taslakları olacağını belirterek, “Önümüzdeki süreçte bu yönde önemli çalışmaları, Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedefler doğrultusunda yasal düzenleme gerektiren çalışmaları Meclisimizin takdirlerine inşallah sunacağız. İdari uygulamaları da hızlı bir şekilde hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.