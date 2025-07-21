Lavanta fideleri çiçek açtı, hasat zamanı geldi

Milas Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve alternatif ürünlerle kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla dikimini gerçekleştirdiği lavanta fidelerinin hasadını yaptı. Kırcağız Mahallesi’nde belediyeye ait arazide kurulan lavanta bahçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, lavantalar çiçek açtı ve sezonun ilk hasadı gerçekleştirildi.

Hasat, Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Toplanan ürünler, lavanta yağı üretimi için sıkım işlemine alındı. Elde edilen lavanta yağı, doğal ürün olarak hem ekonomik hem de aromatik katkı sunacak.

Lavanta üretimi hem çevreye hem ekonomiye katkı sağlıyor

Lavanta, son yıllarda Türkiye’de alternatif tarım ürünleri arasında önemli bir yer edinmeye başladı. Milas Belediyesi de bu kapsamda lavanta üretimini teşvik ederek hem çevre dostu bir uygulama gerçekleştirdi hem de tarımsal çeşitliliği artırmayı hedefledi.

Kırcağız’da oluşturulan lavanta bahçesi aynı zamanda vatandaşlar için dinlenme, gezinti ve fotoğraf çekimi gibi sosyal aktivitelerin yapılabileceği estetik bir alan olarak da öne çıkıyor. Lavanta bahçeleri, turistik ve kırsal kalkınma açısından da dikkat çekici bir potansiyel taşıyor.

Başkan Fevzi Topuz: “Hasadımız bereketli olsun”

Lavanta hasadı hakkında değerlendirmelerde bulunan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, belediye olarak alternatif tarım uygulamalarına büyük önem verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kırcağız Mahallemizde, mülkiyeti belediyemize ait olan alanda dikimini gerçekleştirdiğimiz lavanta fidelerinin hasadını yapmış bulunuyoruz. Lavanta, birçok alanda değerlendirilebilen bir bitki olmasının yanı sıra vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği doğal ortamlar yaratmamıza da olanak sağlıyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personelimiz tarafından gerçekleştirilen bu çalışmanın bölgemize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.” Efeler Jandarmasından motosiklet sürücülerine eğitim İçeriği Görüntüle

Milas Belediyesi’nin lavanta üretimi gibi projeleriyle hem üreticiye hem de yerel halka yönelik ekonomik ve sosyal katkılarını sürdüreceği belirtildi.