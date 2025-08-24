Nazilli’de Düğün Salonları Engellilere Uygun Değil

Aydın’ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren engelli derneklerinin yaptığı incelemeler sonucunda, ilçedeki düğün salonlarının büyük bölümünün engelli vatandaşların kullanımına uygun olmadığı tespit edildi.

Nazilli Engelliler Derneği Başkanı Aysun Bademli, düğün salonlarının çoğunda engelli bireylerin girişini kolaylaştıracak rampaların bulunmadığını, özellikle tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların merdivenler nedeniyle salonlara erişim sağlayamadığını belirtti.

Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını ciddi şekilde kısıtlayan bu durum, aileler ve sivil toplum kuruluşları tarafından tepkiyle karşılanıyor. Dernek yetkilileri, yüz binlerce lira kira bedeli ödeyen düğün salonu işletmecilerinin bu konudaki duyarsızlığına dikkat çekerek, belediye ve zabıta ekiplerine çağrıda bulundu.

Engelli bireylerin de toplumun bir parçası olduğunun altını çizen Bademli, tüm düğün salonlarının erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar ise yetkililerden, düğün salonlarında engelli dostu düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını talep ediyor.