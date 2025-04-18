Manisa'da 19 Nisan'da Turgutlu, Soma, Şehzadeler ve 4 ilçede planlı elektrik kesintisi olacak. Telefonlarınızı şarj etmeyi unutmayın!

Manisa elektrik kesintisi 19 Nisan 2025 tarihinde 7 ilçede etkili olacak. Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, Turgutlu, Soma, Şehzadeler, Alaşehir, Salihli, Yunusemre ve Sarıgöl ilçelerinde planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. İşte mahalle mahalle kesinti detayları:

19 Nisan 2025 Cumartesi günü Manisa'daki elektrik kesintisinin detayları

Salihli'de elektrik kesintisi

Tarih: 19 Nisan 2025

Saat: 09:00 - 15:00

Etki Alanı: Hacıbektaşlı, Kurtuluş Mahallesi (246., 248. Sk., Şüheda Gümüşçayı Cd., 273., 269., 261., 257., 254., 249. Sk.)

Alaşehir'de elektrik kesintisi

Tarih: 19 Nisan 2025

Saat: 09:00 - 15:00

Etki Alanı: Çağlayan Köyü, Piyadeler Mahallesi

Soma'da elektrik kesintisi

Tarih: 19 Nisan 2025

Saatler: 09:00 - 10:00: Zafer Mahallesi (Çaldıran, Kosova, Tandoğan Sk., Güvercin, Hacı Raşit Sk., Vardarlı bölgeleri) 10:00 - 13:00: Karacahisar, Kızılören, Koyundere, Kum, Sevişler, Beyce, Büyük Güney, Büyük Işıklar, Dualar, Göktaş, Hatun, Heciz 10:00 - 16:00: Zafer Mahallesi (Göçmen Sk., Güneş Sk., Sarıkaya Sk., Uylaş Sk., Yelda Sk.)



Şehzadeler'de elektrik kesintisi

Tarih: 19 Nisan 2025

Saat: 09:00 - 15:00

Etki Alanı: Karaağaçlı Güzelköy, Kuşlubahçe, Veziroğlu (1), Yeniharmandalı, Atatürk, Barbaros, Spil Kağan Mahallesi



Yunusemre'de elektrik kesintisi

Tarih: 19 Nisan 2025

Saat: 14:00 - 16:00

Etki Alanı: Müslih, Örencik Mahalleleri

Sarıgöl'de elektrik kesintisi

Tarih: 19 Nisan 2025

Saat: 09:00 - 15:00

Etki Alanı: Afşar Köyü ve çevresi

Turgutlu'da elektrik kesintisi

Tarih: 19 Nisan 2025

Saatler: Karacasu Otogarı’na plaka tanıma sistemi kuruldu 09:00 - 12:00: Acarlar (Yıldız bölgesi), Altay (Yedi Eylül, Piyaleoğlu), Yılmazlar (Avukatlar Sk., Felek Sk., Güneş Sk., Leylak Sk., Türkoğlu Sk., Çayla Sk.) 09:00 - 15:00: Yılmazlar, Şehitler, Acarlar, Altay, Selvilitepe 10:00 - 14:00: Yeni Mahalle (Eski Manisa Yolu, Göçmen, Meltem, Nur, Set, Son, İç Sk.)



Manisa'da elektrik kesintisi neden olacak?

Gediz Elektrik, kesintilerin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlandığını açıkladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji kesintisinin sona ermesi bekleniyor.