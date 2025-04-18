Manisa'da 19 Nisan'da Turgutlu, Soma, Şehzadeler ve 4 ilçede planlı elektrik kesintisi olacak. Telefonlarınızı şarj etmeyi unutmayın!
Manisa elektrik kesintisi 19 Nisan 2025 tarihinde 7 ilçede etkili olacak. Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, Turgutlu, Soma, Şehzadeler, Alaşehir, Salihli, Yunusemre ve Sarıgöl ilçelerinde planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. İşte mahalle mahalle kesinti detayları:
19 Nisan 2025 Cumartesi günü Manisa'daki elektrik kesintisinin detayları
Salihli'de elektrik kesintisi
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Tarih: 19 Nisan 2025
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Saat: 09:00 - 15:00
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Etki Alanı: Hacıbektaşlı, Kurtuluş Mahallesi (246., 248. Sk., Şüheda Gümüşçayı Cd., 273., 269., 261., 257., 254., 249. Sk.)
Alaşehir'de elektrik kesintisi
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Tarih: 19 Nisan 2025
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Saat: 09:00 - 15:00
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Etki Alanı: Çağlayan Köyü, Piyadeler Mahallesi
Soma'da elektrik kesintisi
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Tarih: 19 Nisan 2025
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Saatler:
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09:00 - 10:00: Zafer Mahallesi (Çaldıran, Kosova, Tandoğan Sk., Güvercin, Hacı Raşit Sk., Vardarlı bölgeleri)
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10:00 - 13:00: Karacahisar, Kızılören, Koyundere, Kum, Sevişler, Beyce, Büyük Güney, Büyük Işıklar, Dualar, Göktaş, Hatun, Heciz
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10:00 - 16:00: Zafer Mahallesi (Göçmen Sk., Güneş Sk., Sarıkaya Sk., Uylaş Sk., Yelda Sk.)
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Şehzadeler'de elektrik kesintisi
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Tarih: 19 Nisan 2025
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Saat: 09:00 - 15:00
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Etki Alanı:
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Karaağaçlı
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Güzelköy, Kuşlubahçe, Veziroğlu (1), Yeniharmandalı, Atatürk, Barbaros, Spil
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Kağan Mahallesi
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Yunusemre'de elektrik kesintisi
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Tarih: 19 Nisan 2025
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Saat: 14:00 - 16:00
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Etki Alanı: Müslih, Örencik Mahalleleri
Sarıgöl'de elektrik kesintisi
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Tarih: 19 Nisan 2025
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Saat: 09:00 - 15:00
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Etki Alanı: Afşar Köyü ve çevresi
Turgutlu'da elektrik kesintisi
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Tarih: 19 Nisan 2025
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Saatler:
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09:00 - 12:00: Acarlar (Yıldız bölgesi), Altay (Yedi Eylül, Piyaleoğlu), Yılmazlar (Avukatlar Sk., Felek Sk., Güneş Sk., Leylak Sk., Türkoğlu Sk., Çayla Sk.)
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09:00 - 15:00: Yılmazlar, Şehitler, Acarlar, Altay, Selvilitepe
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10:00 - 14:00: Yeni Mahalle (Eski Manisa Yolu, Göçmen, Meltem, Nur, Set, Son, İç Sk.)
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Manisa'da elektrik kesintisi neden olacak?
Gediz Elektrik, kesintilerin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlandığını açıkladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji kesintisinin sona ermesi bekleniyor.