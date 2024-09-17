Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig’de oynadığı 5 maç sonunda 8 puan toplayarak Play-Off hattına yerleşti. Sezonun ilk maçında deplasmanda İstanbulspor’a 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, ardından dış sahada aldığı galibiyetlerle dikkat çekti. Fatih Karagümrük’ü Olimpiyat Stadı’nda 2-0, Kocaelispor’u ise 2-1 mağlup eden Manisa FK, deplasmanda gösterdiği performansla göz doldurdu.

Ancak evinde oynadığı 2 maçta galibiyetle tanışamayan Ege temsilcisi, Sakaryaspor ile 2-2, Adanaspor ile ise golsüz berabere kalarak sadece 2 puan toplayabildi. Bu hafta 19 Mayıs Stadı’nda son sırada yer alan Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Manisa FK, iç sahada galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Yeni hedef: galibiyet serisi

Teknik direktör Çağdaş Çavuş, "Çıkışımızı sürdüreceğiz. Her maç bizim için çok önemli. Bu hafta taraftarımız önünde galibiyet serisine başlamak istiyoruz" diyerek takımın motivasyonunu vurguladı. Manisa FK, Yeni Malatyaspor karşısında 3 puanı hedefleyerek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.