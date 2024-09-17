Ünlü yazar Pucca, gerçek adıyla Selen Işık Pınar, 2454 TL'lik telefon faturası karşısında adeta isyan etti. Ekonomik krizin etkisiyle operatörlerin taahhüt süresi sona eren kullanıcılara yüksek bedeller talep etmeye başlaması, birçok vatandaşın tepkisini çekerken, Pucca da sosyal medya üzerinden faturasını paylaşarak duruma tepki gösterdi.

"Sadece İnternet İçin Kullanıyorum"

Pucca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kişiyi bile aramıyorum, mesaj atmıyorum. Ne varsa WhatsApp'tan yapıyorum. Sadece internet için kullanıyorum. 600 TL de uygulamalara giden para. Bu nedir ya?" ifadelerini kullanarak yüksek faturaya olan şaşkınlığını dile getirdi.

#OperatörSoygunu Hashtagi Gündemde

Telefon faturalarındaki artışa tepki gösteren birçok vatandaş, X (eski Twitter) platformunda #OperatörSoygunu etiketiyle tepkilerini dile getirdi. Kullanıcılar, yüksek faturalarını paylaşarak durumu protesto etti ve hashtag kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara yerleşti.