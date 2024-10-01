Manisa Kitap Fuarı, edebiyatseverlere kapılarını açarak birçok ünlü yazarı Manisalılarla buluşturdu. Fuarın son gününde, Ahmet Ümit ve Emrah Safa Gürkan okurlarıyla bir araya geldi. Özellikle Ahmet Ümit’e yapılan sürpriz doğum günü kutlaması, fuarın unutulmaz anlarından biri oldu.

Manisa Kitap Fuarı’nda yazarlar okurlarla buluştu

Manisa Kitap Fuarı, 2024 yılı boyunca kitap dünyasına adını yazdıran yazarları bir araya getirmeye devam ediyor. Fuarın ilk gününden son gününe kadar yoğun ilgi gören etkinlikte, edebiyat tutkunları yazarlarla bir araya gelerek kitaplarını imzalatma fırsatı buldu.

Fuarın kapanış etkinliğinde, Ahmet Ümit ve Emrah Safa Gürkan gibi önemli yazarlar okurlarıyla buluştu. İmza gününde okurlar, yazarların eserlerine olan ilgilerini gösterdi.

Ahmet Ümit’in sürpriz doğum günü kutlaması

Fuarın son gününde, Ahmet Ümit için özel bir sürpriz hazırlandı. 64 yaşına giren yazar için doğum günü pastası getirildi. Okurlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ümit, mutluluğunu paylaştı. “Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni bu güzel fuarı düzenledikleri için kutluyorum. Eskiden çok cansız bir kitap fuarı yapılıyordu, bu yıl çok güzel ve çok canlı,” dedi.

Manisa Kitap Fuarı’ndan edebiyatın kalbine yolculuk

Manisa Kitap Fuarı, sadece yazarların imza günleriyle değil, aynı zamanda edebiyatseverlere sunmuş olduğu etkinliklerle de dikkat çekti. Yazarlık atölyeleri, söyleşiler ve panel tartışmaları, okurların kitap dünyasını daha yakından tanımasını sağladı.

Fuarın organizasyonu, yazarlar ve okuyucular arasında sıcak bir bağ kurulmasına zemin hazırladı. Ahmet Ümit’in doğum günü kutlaması, etkinliğin coşkusunu artırarak, edebiyatın ve okumanın önemini bir kez daha vurguladı.