Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, bir tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay, saat 19.45 sularında Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gonca Sokak üzerinde M.A. ve E.D. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflar bıçakla birbirlerini yaraladı.

Kavga sırasında yaralananlardan biri, çevredeki bir işyerine sığınarak yardım istedi. İş yeri sahibinin araya girmesiyle kavgayı sona erdiren M.A. ve E.D., daha sonra aynı araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan zanlıların sağlık durumu hakkında bilgi verilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat ise devam ediyor.

Bu olay, Malatya'da artan şiddet olaylarının bir örneği olarak dikkat çekiyor. Neler yaşandı? Takipte kalın!